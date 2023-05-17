На клубнике сохнут листья: дачники объяснили, как спасти урожай

В обоих случаях спасение урожая – непростое, а иногда и бесполезное дело. Поэтому лучше не допускать такой проблемы и проводить профилактику.

Избавить клубнику от нашествия насекомых-вредителей помогут бархатцы. Цветы нужно посадить рядом с грядкой. Такой же эффект дадут чеснок и горчица.

Если на листьях клубники появились пятна, похожие на ржавчину, растению нужна специальная обработка.

Совершенно необязательно бежать в магазин за химическими средствами, все необходимое есть у каждого дачника.

Для обработки растения нужно развести 300 г древесной золы в 10 воды и полить клубнику.