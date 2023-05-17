Как вырастить цветную капусту: секреты, о которых не расскажут соседи

Для цветной капусты необходим плодородный грунт, обогащенный гумусом и органикой, хорошо удерживающий влагу.

Нужно найти на участке место, которое хорошо освещается солнцем и не продувается ветром. Если капусте будет холодно, хорошего урожая она не даст.

Но есть еще одна опасность: под прямыми солнечными лучами созревающая капуста может почернеть.

Чтобы этого не случилось нужно надломить крупный лист растения и накрыть им кочан. Для подкормки цветной капусты используется раствор 0.1 г борной кислоты на 1 л воды.