Как вырастить цветную капусту: секреты, о которых не расскажут соседи

01:35 2023-05-17

Почему-то считается, что выращивать цветную капусту намного сложнее, чем белокочанную. На самом деле это очень просто, если знать несколько правил.

Для цветной капусты необходим плодородный грунт, обогащенный гумусом и органикой, хорошо удерживающий влагу.

Нужно найти на участке место, которое хорошо освещается солнцем и не продувается ветром. Если капусте будет холодно, хорошего урожая она не даст.

Но есть еще одна опасность: под прямыми солнечными лучами созревающая капуста может почернеть.

Чтобы этого не случилось нужно надломить крупный лист растения и накрыть им кочан. Для подкормки цветной капусты используется раствор 0.1 г борной кислоты на 1 л воды.

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