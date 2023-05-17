Полейте грядки кипятком перед посадкой клубники: такого результата вы точно не ожидаете

01:50 2023-05-17

Чтобы на клубничной грядке выросло много крупных и сладких ягод, нужно правильно подготовить почву к посадке растения.

Некоторые садоводы вносят органические удобрения, и это действительно хороший метод, но не единственный.

Опытные дачники за 2-3 дня по высадки клубники поливают грядку кипятком, но не простым, а с одной добавкой.

В воду нужно добавить марганцовку, а цель всей этой процедуры заключается в обеззараживании почвы.

После такого полива клубника не будет болеть, на нее не нападут вредители, а значит, не будет никаких препятствий для отличного урожая ягод.

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