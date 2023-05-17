Как приготовить компост прямо на грядках: никаких ям и куч на участке

01:56 2023-05-17

Для приготовления компоста обычно используются ямы, ящики или кучи. Но есть куда более удобный способ приготовить удобрение прямо на грядках.

Для этого нужно выкопать на участке борозду глубиной на штык лопаты, а затем собирать в этой канавке отходы органики.

После заполнения борозды нужно накрыть ее перепревшей травой, а потом полностью засыпать землей. 

Но канавок лучше делать несколько, распределив их по всей площади участка или хотя бы огорода.

При таком способе моно сэкономить место, которое обычно отводится под компостную кучу, а также избежать необходимости рассыпать из нее удобрение по грядкам.

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