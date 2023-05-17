Всего два действия, и огромный урожай огурцов шокирует всех соседей

Поливать огурцы можно только теплой водой. Это делается вечером или ранним утром в ясную погоду.

Если на улице пасмурно, полив лучше отложить, иначе прикорневая шейка растения может начать гнить.

Второй нюанс – это окучивание. Здесь важно учитывать близкое расположение корней растения к поверхности земли.

По этой причине рыхление почвы возможно на глубину максимум 5 см. При этом основание стебля ни в коем случает нельзя засыпать землей.