Всего два действия, и огромный урожай огурцов шокирует всех соседей

Поливать огурцы можно только теплой водой. Это делается вечером или ранним утром в ясную погоду.
Если на улице пасмурно, полив лучше отложить, иначе прикорневая шейка растения может начать гнить.
Второй нюанс – это окучивание. Здесь важно учитывать близкое расположение корней растения к поверхности земли.
По этой причине рыхление почвы возможно на глубину максимум 5 см. При этом основание стебля ни в коем случает нельзя засыпать землей.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__