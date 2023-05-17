Какую яичную скорлупу лучше использовать в огороде: коричневую или белую

Однако для дачников, которые используют скорлупу яиц в качестве удобрения, разница все же есть.

Для подкормки огородных культур больше подходит оболочка яиц бежевого либо коричневого цвета.

В ней значительно выше содержание кальция. В белой скорлупе его всего 85% а в коричневой показатель приближается к 100%.

А вот усваиваются вещества из светлых и темных яичных скорлупок совершенно одинаково, можно использовать и те, и другие.

Только нужно помнить, что оболочки вареных яиц не подходят для этой цели. А перед внесением в почву скорлупу нужно вымыть, высушить, измельчить.