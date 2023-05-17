Не выбрасывайте очистки от селедки, из них получится отличное удобрение

Огородные растения смогут получить из рыбных остатков такой важный для них фосфор, а это благотворно повлияет на урожай.

Но хранить очистки от рыбы долгое время нельзя, у них очень сильный запах, и они довольно быстро портятся.

На этот случай у опытных дачников есть свой лайфхак. Они прокручивают на мясорубке все, что осталось от селедки, раскладывают по пакетам и убирают в морозилку.

Весной удобрение размораживают и используют в огороде, например, закладывают в лунки при посадке огурцов, томатов или перца.