Как использовать чайные пакетики в огороде: несколько нестандартных способов

Они собирают пакетики чая, сушат их на батарее, вскрывают и пересыпают все содержимое в подходящую емкость.

Эту заварку потом можно использовать для приготовления настоя, которым опрыскивают огородные растения.

Спитый чай незаменим как компонент для приготовления компоста, поскольку ускоряет распад пищевых отходов.

Но самый интересный способ использования чайных пакетиков – это мульчирование грядок с клубникой или кустов смородины.