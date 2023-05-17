В офисе Зеленского заявили о недостаточном вооружении, что мешает начать наступательную операции

Из заявления Игоря Жовква, сдаленного в беседе с телеканалом Sky News:

К сожалению, уровень оборудования, которое у нас имеется, еще недостаточный, чтобы начинать контрнаступление.

Также заместитель главы офиса президента Украины сообщил, что Зеленский совершает тур по Европе в надежде получить новые пакеты военной помощи.

Жовква добавил, что полным успехом Украины будет только "освобождение всех захваченных территорий".

Политик отметил, что Киеву важно быть уверенным в том, что контрнаступление пройдет максимально успешно.