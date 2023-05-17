Россия собирается выйти из договора о разоружении по обычным вооружениям в Европе

Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков в беседе с корреспондентами издания "Парламентская газета" заявил, что в нынешней ситуации ДОВСЕ не отвечает интересам безопасности России.

Он подчеркнул, что "этот очевидный факт теперь должен быть признан и на Западе".

Официальное расторжение Договора об обычных вооруженных силах в Европе произойдет в ближайшее время, окончательное решение о сроке будет принято в понедельник членами российского парламента.

Соответствующий указ подписан Путиным 10 мая.

Договор (ДОВСЕ) регламентирует использование обычных вооружений, включая танки и бронетранспортеры, на приграничных территориях стран НАТО и России.