Великобритания и Нидерланды сформируют «истребительную коалицию» для Украины

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте договорились о таком курсе действий в кулуарах саммита Совета Европы в столице Исландии Рейкьявике, сообщил официальный представитель британского правительства.

«Премьер-министр (Риши Сунак) и премьер-министр Нидерландов (Марк Рютте) договорились сформировать международную коалицию для обеспечения Украины средствами воздушного боя, от обучения до закупки самолетов F16», - говорится в заявлении.

Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал усилия двух стран.

«Вчера мы договорились в Великобритании с премьер-министром Риши Сунаком, что работаем над коалицией истребителей: обучение, самолеты, результаты», - сообщил Зеленский во вторник в своем вечернем видеообращении по итогам поездки в Европу.

Во время визитов в Италию, Германию, Францию и Великобританию в последние несколько дней Зеленский запросил новую обширную военную помощь и поддержку для создания «коалиции истребителей».

Пока же страны НАТО не готовы поставлять Киеву современные западные истребители.