США предъявили многочисленные обвинения китайцам и россиянам в краже промышленных секретов

«Эти обвинительные акты демонстрируют приверженность Министерства юстиции предотвращению попадания секретных технологий в руки иностранных противников, включая Россию, Китай и Иран», — заявил Мэтью Олсен, главный судья по национальной безопасности Министерства юстиции, подробно в пресс-релизе.

Ранее США обнародовали пять примеров якобы хищения промышленных секретов.

Среди тех, кого преследуют: китаец Вейбао Ван, инженер Apple с 2016 по 2018 год, которого подозревают в краже программного обеспечения калифорнийской группы.

Его специальность была связанна с исследованиями и разработками автономных автомобилей, а также других конфиденциальных элементов.

Он бежал из Соединенных Штатов, чтобы вернуться в свою страну происхождения, через несколько часов после обыска в его доме в 2018 году. Сейчас он находится под следствием в Калифорнии.

Сянцзян Цяо, 39-летний китаец, также известный как Джо Хансен, обвиняется в попытке поставлять в Иран изостатический графит, что запрещено санкциями США против Исламской Республики.

По данным американских властей, этот материал используется при изготовлении оружия массового поражения, в частности, в головных частях межконтинентальных баллистических ракет.

Грек Николаос Богониколос, подвергается судебному преследованию за контрабанду военных и гражданских технологий в Россию с 2017 года, в том числе сложного оборудования, используемого для испытаний ядерного оружия.

Он был арестован 9 мая во Франции и США требуют его экстрадиции.

«Якобы, работая в качестве оборонного подрядчика для НАТО и других союзников со своей компанией Aratos Group, Николаос Богониколос вел двойную игру, помогая военным усилиям России и разработке вооружений следующего поколения», — сказал Бреон Пис.

Федеральный прокурор Восточного округа штата Нью-Йорк.

По его словам, у Николаоса Богониколоса «вступил в сговор с сетью компаний, организованных российской разведкой, с целью мошеннического приобретения и контрабанды американских военных и гражданских технологий в Россию».