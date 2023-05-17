Белорусы, желающие учиться за границей, больше не получат отсрочку от армейской службы

Согласно источнику, белорусы, которые хотят получать образование за рубежом, не будут иметь право на отсрочку от призыва.

При этом такая отсрочка будет доступна для студентов, которые обучаются в заграничных образовательных учреждениях по целевому направлению государственных органов.

Также есть и другие изменения в законе. Всех белорусов, кто оформил постоянное жительство за пределами страны, будут снимать с воинского учета.

Еще одно новшество: поменялся срок, который нужен для зачисления в запас в ситуации, когда гражданин не нес службу по призыву, но работал в силовых структурах.

Ранее два года работы на аттестованной должности в МЧС, СК, МВД были равноценны срочной службе в армии по призыву.

Теперь для освобождения от призыва гражданин РБ должен отработать в перечисленных структурах не менее пяти лет. Исключение составят выпускники милицейских и спасательных вузов.