Четыре человека погибли при нападении на американский конвой в Нигерии

«В колонне не было американских граждан», — сказал представитель полиции Икенга Точукву, что подтвердил официальный представитель Белого дома Джон Кирби.

По словам Икенги Точукву, боевики «убили двух офицеров мобильной полиции и двух сотрудников консульства», а затем подожгли их автомобиль.

По данным полиции, нападение произошло во вторник в 15:30 в районе Огбару штата Анамбра.

На место происшествия были направлены силы безопасности, однако вооруженным людям удалось похитить двух полицейских и водителя, в частности Икенгу Точукву.

