Джонни Депп набрал приличный вес

Звезда Голливуда Джонни Депп открыл 76-й Каннский международный кинофестиваль. Артист позировал на красной дорожке дворца на набережной Круазетт в компании Пьера Ришара, сообщает МК.

Поклонники обратили внимание, что их кумир заметно располнел. Возможно, таким образом на нем сказался сложный период, который он пережил в последнее время.

В 2019 году юристы артиста подали в суд на его бывшую жену Эмбер Хёрд иск на $50 млн за клевету. Актриса дала интервью Washington Post, где назвала себя «публичной персоной,которая представляет жертву домашнего насилия».

Хотя Депп в статье не был назван, это стоило ему потери прибыльных ролей. С Хёрд они пережили не один суд: экс-жена, в свою очередь,подала встречный иск на $100 млн, в котором обвинила Джонни в жестоком обращении.

Судебный процесс между звездами продолжался с апреля 2020 года. Депп в суде заявлял, что никогда не бил супругу .

1 июня 2022 года суд признал Джонни Деппа и его экс-жену Эмбер Хёрд виновными в клевете друг на друга. Херд обязали выплатить Деппу 10 млн долларов в знак компенсации, а также - штраф в размере 350 тыс. долларов.

А Деппа обязали выплатить Херд 2 млн долларов - в качестве возмещения ущерба.