Титаник впервые оцифровали в трехмерном изображении

Он обеспечивает уникальный трехмерный вид всего корабля, позволяя увидеть его как на суше.

Есть надежда, что это прольет новый свет на то, что именно произошло с лайнером, затонувшим в 1912 году.

Более 1500 человек погибли, когда корабль столкнулся с айсбергом во время своего первого рейса из Саутгемптона в Нью-Йорк.

«Есть еще вопросы, основные вопросы, на которые нужно ответить о корабле», — сообщил Би-би-си Паркс Стефенсон, аналитик «Титаника».

Он сказал, что эта модель была «одним из первых крупных шагов на пути к тому, чтобы история Титаника стала научно обоснованной, а не спекулятивной».

«Титаник» был тщательно исследован с тех пор, как в 1985 году были обнаружены его обломки.

Но он настолько большой, что во мраке глубин камеры могут показать нам только частичные снимки разрушающегося корабля, а не целиком.

Новое сканирование полностью фиксирует обломки, открывая полный вид Титаника.

Сканирование было проведено летом 2022 года компанией Magellan Ltd, занимающейся глубоководными картами, и Atlantic Productions, которые снимают документальный фильм о проекте.

Подводные аппараты, управляемые дистанционно сделали более 700 000 изображений со всех сторон, создав точную 3D-реконструкцию.

Герхард Зайфферт из Magellan, руководивший планированием экспедиции, сказал, что это был самый крупный проект подводного сканирования, который он когда-либо предпринимал на глубине 4000 м.

Ещё там проходят подводные течения, а сам корабль нельзя трогать, чтобы не повредить обломки, как пояснил он.

Сканирование показывает как масштаб корабля, так и некоторые мелкие детали, такие как серийный номер на одном из винтов.

Нос, теперь покрытый сталактитами ржавчины, по-прежнему легко узнаваем даже спустя 100 лет после гибели.

Паркс Стефенсон, много лет изучавший «Титаник», сообщил, что был «поражён», впервые увидел сканы и что изучение снимков может дать новое представление о том, что случилось с Титаником в ту роковую ночь 1912 года.

Сканирование теперь замораживает обломки во времени и позволяет экспертам изучить каждую мельчайшую деталь. Есть надежда, что «Титаник» еще может раскрыть свои секреты.