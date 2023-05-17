81-летняя телеведущая Марта Стюарт снялась для обложки Sports Illustrated в купальнике

Популярная американская телеведущая, 81-летняя писательница Марта Стюарт, снялась для очередного номера журнала Sports Illustrated. Она стала самой возрастной моделью, что когда-либо появлялась на обложке спортивного глянца, сообщает Хелло.

Героинями этого выпуска также выбрали Меган Фокс, Брукс Надер и Ким Петрас.

Марте 81 год, она издала 99 книг по лайфстайлу, ее аудитория - 100 миллионов зрителей. Она не думает о возрасте, однако признает, что возможность в 81 год сняться на обложке в купальнике на самом деле - историческая, — говорится в заявлении Sports Illustrated.

По словам главного редактора Эм Джей Дей, все героини нового выпуска "постоянно развиваются". Он подчеркнул, что Стюарт всегда менялась "вместе со временем", причем оказывалась на шаг впереди.

Марта для обложки примерила белый купальник с глубоким декольте. Этот образ стилисты дополнили оранжевой накидкой, кольцом с крупным желтым камнем.

Съемка прошла в Доминиканской Республике. Автор фото - Рувен Афанадор.