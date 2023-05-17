Экс-возлюбленная певца Жени Белоусова стала жертвой мошенников, отдав им 2,5 млн российских рублей

61-летняя продюсер и сценаристка в конце сентября 2022-го года попала в непростую ситуацию. Марта в это время находилась под наблюдением врачей в больнице, и ей позвонили неизвестные.

Собеседница Могилевской представилась сотрудницей банка. Она заявила, будто срок вклада продюсера заканчивается, потому ей нужно перевести деньги на другой счет.

Мошенники звонили продюсеру ежедневно, давали ей свои инструкции. В итоге редактор телепрограмм перечислила злоумышленникам свыше 2,5 миллиона российских рублей, сообщает Космополитен.

Проводится проверка. С пострадавшей проведена беседа о телефонных мошенничествах, - отметил источник "Пятого канала".

Могилевская - гендиректор РИА «Информресурс». Марта продюсировала многих звезд российской эстрады. В этом списке - Наташа Королева, Женя Белоусов и другие.

Она работала также над клипами «Рондо», «Морального кодекса», «Агаты Кристи», Сергея Минаева, Любови Успенской, Дмитрия Маликова, Светланы Владимирской.

Марта была дважды замужем. Первым избранником Могилевской стал хорватский пианист Иво Погорелич. Второй раз она вышла замуж за рок-музыканта Виталия Дубинина - бэк-вокалиста группы «Ария». У них родился сын Андрей.

Сценаристка также была в свое время в близких отношениях с певцом Женей Белоусовым. Они познакомились в конце 80-х, когда артист в Алуште участвовал в съемках программы «Утренняя почта».

Женя на тот момент был участником группы «Интеграл» Бари Алибасова. Марта познакомила Белоусова с поэтессой Любовью Воропаевой и ее супругом - композитором Виктором Дорохиным, которые написали для будущей звезды первые хиты.