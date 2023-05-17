Жириновский предсказал «объединение Русского мира в границах СССР» к 2025 году

Утром среды, 17 мая, вице-спикер российской Госдумы Борис Чернышов опубликовал ранее неизданный прогноз покойного экс-лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского, в котором политик делится своим видением будущего России. В записках Жириновского сообщается о четырёх великих событиях по мнению чиновника, одно из которых пока не произошло, но неминуемо случится в будущем.

Владимир Жириновский считал знаковыми для исторического процесса три события: Французскую революцию 1791 года, объединение немецкого государства в 1871 году, Октябрьскую революцию 1917 года и Объединение Русского мира, которое должно произойти к 2025 году. При этом Жириновский полагает, что данное объединение произойдёт в границах бывшего Советского Союза.

Чернышов признаётся, что найденные им черновики Владимира Жириновского не считаются официальным прогнозом российского политика, а в архивах бывшего главы ЛДПР было обнаружено существенно больше записок, нежели опубликовано к настоящему времени. В частности, по данным Бориса Чернышова, Жириновский предсказывает объединение Славянского мира к 2040 году.

Характерно, что ещё в июле 2022 года Владимир Путин высказался о наследии Владимира Жириновского, заявив, что предсказания политика были основаны на реальных знаниях о геополитическом устройстве мира, а не на попытке "попасть пальцем в небо".

Незадолго до своей смерти Жириновский публично говорил о том, что 2022 год не будет мирным для России, но будет судьбоносным, поскольку в феврале этого года будет начат российско-украинский конфликт. Владимир Жириновский просчитался на два для, предсказывая начало спецоперации, рассказав, что она стартует 22 февраля 2022 года.