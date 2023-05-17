Электромагнитная пушка, от научной фантастики до полей сражений

Идеально подходит для уничтожения врагов с большого расстояния одним выстрелом и для того, чтобы разбить их сквозь стену или любое другое препятствие.

Создатели игры сами были вдохновлены оружием, лежащим в основе сюжета боевика «Ластик», снятого Чаком Расселом в 1996 году с Арнольдом Шварценеггером в главной роли.

В реальном мире электромагнитная пушка использует магнитное поле, генерируемое электричеством (а не кинетическую энергию взрывчатого пороха), для приведения боеприпаса в движение с очень высокой скоростью — настолько высокой, что не обязательно, чтобы он был взрывоопасным (в теории: ничего однако запрещает заряжать фугасный снаряд на рельсотроне).

Единственный недостаток: феноменальное количество требуемой электроэнергии.

Такое оружие имеет ряд преимуществ: повышенная скорость, дальность и точность; сниженная стоимость выстрела; (теоретически) обещают пробить любую броню.

И, наконец, снижение опасности, ведь с электромагнитной пушкой уже нет необходимости носить взрывчатку, ни метать боеприпасы, ни заряжать снаряды.

Это позволяет избежать, например, того, чтобы корабль, оснащенный пушкой, не задымился в тот момент, когда противник успел поразить ваш запас снарядов.

По логике вещей, основные военные силы начали гонку за рельсотроном, который и по сей день остается на стадии прототипа.

Китай, Индия, Россия стоят на месте, не зная своего реального прогресса, кроме официальных заявлений, как, впрочем, и США.

Последние уже поглотили около 500 миллионов долларов в 2020 году после более чем пятнадцати лет исследований, но оружие не было введено в действие.

«Электромагнитная пушка явно превосходит пороховую пушку, предлагая начальную скорость от 2000 до 3000 метров в секунду в зависимости от калибра оружия и движущей массы. Это прорывная технология для артиллерии» , — поясняет Франко-немецкий научно-исследовательский институт Сен-Луи ( ISL ).

Последний, находящийся в авангарде темы в Европе, является руководителем проекта Pilum, для «снарядов для увеличения дальнего действия с использованием электромагнитного рельсотрона», которыц, в частности, объединяет с 2020 года оборонных производителей Diehl, Nexter и Naval Group под руководством Европейского оборонного агентства.

Согласно МСЛ, при сохранении в качестве основного применения артиллерии очень большой дальности (более 200 км) рельсотрон может использоваться и в морском бою, а также в противовоздушной и противоракетной обороне, в частности против гиперзвуковых оружие.