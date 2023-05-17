Поляк убил украинскую модель в отеле Бангкока, а потом попросил таксиста помочь расчленить тело

Сотрудники отеля не замечали за парой ничего странного, но 15 мая мужчина слишком быстро покинул апартаменты.

Это и вызвало подозрения у охранников и они решили проверить номер. На кровати лежал труп модели.

Лицо девушки было окровавлено, а голова частично отрезана глубоким порезом от шеи до левого плеча.

Левая рука жертвы также была отрезана по запястье, а на груди врачи скорой помощи обнаружили ножевое ранение. По версии полиции, она пролежала мёртвой 2 дня.

Парень, выбежав из отеля, поймал такси и попросил водителя отвезти его в казино, а потом с помощью онлайн переводчика попросил его помочь с расчленением тела подруги.

Убийцу задержали на границе с Камбоджей.