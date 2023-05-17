В Бресте задержали 21-летнюю закладчицу с 50 свёртками с психотропом

Отмечается, что при задержании в личных вещах брестчанки оперативники обнаружили 45 г мефедрона.

Следствием установлено, что накануне фигурантка по поручению наркомаркета получила 50 свертков с психотропом для дальнейшего распространения.

Кроме того, стало известно, что за несколько дней до задержания 21-летняя закладчица совершила аналогичное преступление.

В отношении задержанной жительницы Бреста следователи возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков. Ей грозит до 15 лет лишения свободы.