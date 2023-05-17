Bloomberg: зерновая сделка с участием России будет продлена после 18 мая

В среду днём, 17 мая, журналисты американского информагентства Bloomberg со ссылкой на высокопоставленных представителей правительства Турции сообщили, что истекающее завтра действие зерновой сделки по вывозу сельскохозяйственной продукции из Украины будет продлено.

По данным Bloomberg, в продуктовой сделке также будет участвовать Россия несмотря на противоречивые высказывания российских чиновников, неоднократно заявлявших о готовности Москвы выйти из черноморских соглашений или отказаться от их пролонгации из-за несоблюдения некоторых положений данного документа.

Характерно, что ранее Владимир Путин обвинял политические режимы западных государств в несоблюдении пунктов черноморской инициативы по вывозу украинского зерна, отмечая, что лишь наименьшая часть экспортируемых Киевом зерновых культур достигают берегов беднейших стран.

Также Путин указывал на тот факт, что положение зерновой сделки о вывозе российской сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировые рынки до сих пор не выполнено, что подрывает намерения Москвы продолжать своё участие в соглашении и может сказаться на возможности продления его действия.

Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила лидерам ряда европейских государств 1 миллион евро в обмен на их разрешение импортировать зерно из Украины, поскольку ранее некоторые страны ЕС начали запрещать транзит украинского зерна из-за убытков, которые несут местные фермеры.