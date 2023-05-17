53-летний минчанин лишился 10 тысяч рублей, поддавшись на провокации кибермошенников

По данным следствия, 9 марта текущего 2023 года 53-летнему мужчине в одном из мессенджеров поступил звонок от неизвестного лица, представившегося сотрудником милиции.

Якобы милиционер в ходе разговора пояснил, что в банке произошла утечка личных данных и на имя жителя столицы злоумышленники пытаются оформить кредит, после чего предложил потерпевшему оказать содействие службе безопасности финансового учреждения в изобличении недобросовестных банковских работников посредством оформления кредита на своё имя и перевода полученных средств на определённый счёт.

Мужчина безоговорочно выполнял все указания преступников и в результате перевёл по указанию кибермошенников взятые в кредит 10 тысяч рублей на указанный ими счёт.

Отмечается, что кибермошенники поблагодарили минчанина за содействие и спустя пару дней неизвестные прислали ему скриншот документа о якобы досрочном погашении кредита. Только рассказав о произошедшем своим знакомым он понял, что стал жертвой мошенников.

В настоящее время во взаимодействии с сотрудниками милиции проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление лиц, причастных к совершению вышеуказанного преступления.

По факту произошедшего Следственным комитетом Советского района города Минска возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 212 (хищение имущества путем модификации компьютерной информации, совершенное в крупном размере) Уголовного кодекса Республики Беларусь.