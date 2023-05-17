Путин: цена на газ «немножко припала», спровоцировав Россию сократить добычу

17 мая Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл совещание с представителями правительства России, где публично заявил о том, что в последнее время стоимость газа во всём мире "немножко припала", тем самым заставив российское руководство принять решение о сокращении добычи данного энергоресурса.

Путин подчёркивает, что решение российских властей о сокращении добычи газа носит добровольный характер, а цена на этот энергоноситель на мировых рынках до сих пор находится на приемлемом для Москвы уровне невзирая на колебания в ценообразовании и спросе по отношению к СПГ и трубопроводному газу.

При этом Владимир Путин отмечает, что решение Кремля о снижении добычи газа в стране направлено на укрепление действующей ценовой конъюнктуры, сложившейся во всём мире благодаря нынешней системе регуляции рынка. Кроме того, президент напомнил, что власти РФ и другие страны-члены ОПЕК+ постоянно координируют свои действия в сфере энергоносителей.

Резюмируя, Путин заверил, что сейчас сложившаяся на энергетических рынках ситуация является стабильной и устраивающей Россию, обладающую большими запасами энергоресурсов, из-за чего россияне не должны беспокоиться об энергобезопасности своей родины, поскольку она надёжно обеспечена.

Характерно, что после теракта на Крымском мосту вооружённые силы РФ начали наносить массированные ракетные удары по энергетической инфраструктуре Украины, а в российском Минобороны пояснили, что энергетика используется украинскими войсками для ведения боевых действий.