Самое большое болото ЕС может исчезнуть из-за клубничный плантаций

Кроме того на здоровье болот серьезно влияют местные фермеры, которым необходимо большое количество воды для полива клубничных плантаций.

Правящая консервативная Народная партия (НП) в Андалусии голосами правого популиста Vox внесла закон, направленный на легализацию незаконных посевных площадей.

Комиссия ЕС тут же пригрозила Испании большими штрафами за нарушение природоохранного законодательства.

Правительство в Мадриде обвинило НП в безответственности и заявило конституционную жалобу.

Спор разгорелся до такой степени, что председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен даже пришлось защищать комиссара по окружающей среде Виргиниюса Синкявичюса от обвинений НП в том, что он встал на сторону правительства в Мадриде.

НП утверждает, что, согласно их плану, площади не должны расширяться до тех пор, пока центральное правительство не реализует давно обещанные инфраструктурные проекты для подачи поверхностных вод.

Дополнительный забор подземных вод не допускается.

Хуанхо Камаро, эксперт экологического фонда WWF заявил: «Для такого количества клубничных полей просто не хватает воды, ни подземных, ни поверхностных».

Кроме того, поверхностные воды никоим образом не предназначены для замены примерно 1000 незаконно пробуренных глубоких скважин.

Тем временем разрушение природного рая Доньяны продолжается.

Важные зимовья для перелетных птиц и места обитания многих редких животных, таких как пиренейская рысь, беркут, фламинго , аисты, серые цапли, бурые глянцевые ибисы или ночные цапли, а также находящихся под угрозой исчезновения водных существ весной почти полностью высохли.

На самом деле, в это время года должны быть еще тысячи лагун. Но без воды животные и растения погибают, а среда их обитания безвозвратно утрачивается, возникает кустарниковый и степной ландшафт.