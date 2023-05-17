«Взять все, да и поделить»: Депутат Драпеко потребовала отнять имущество у предателей Родины и перекрыть им поток денег

Они получают авторские отчисления за исполнение музыкальных произведений и продажу книг, им выплачивают неслыханные гонорары за скандальные интервью.

Фактически такие деятели плюют в руку, которая их кормит, и выражают черную неблагодарность стране, в которой они стали популярными и достигли своего благополучия.

Многие из них уехали за границу и оттуда продолжают свою антироссийскую деятельность. Более того — немалая их часть откровенно поддерживает Североатлантический альянс, американский образ жизни и западную точку зрения по многим вопросам.

Заместитель министра культуры России, известный общественный деятель и депутат Елена Драпеко заявила, что мало считать предателей иноагентами: необходимо перекрыть им все денежные потоки, заставить отчитаться о доходах, заплатить все налоги, а также конфисковать их имущество в пользу государства и российского народа.

По мнению Драпеко, большой объем работы предстоит провести для составления полной описи активов, принадлежащих предателям и иноагентам. Но именно их конфискация, как полагает депутат, будет справедливой мерой в ответ на предательство.

Драпеко подчеркнула: если предатели и иноагенты выбрали себе новую родину, то пусть начинают свою там свою карьеру с нуля. А от России они больше не должны получать ни копейки. Как отметила заместитель министра культуры России, закон един для всех, исключений ни для кого не предусмотрено.

Артисты, музыканты, певцы и другие творческие люди, а также продюсеры и иные представители шоу-индустрии – это такие же российские граждане, как и все. Следовательно, они должны подчиняться законам России на общих основаниях. Поэтому, подчеркнула Драпеко, исключений не было, нет и не будет.

В качестве действенных мер депутат предлагает убрать предателей из эфиров радио и телевидения, а также перекрыть для них возможность ведения бизнеса. И дать им четко понять, что возврата к прежнему уже никогда не будет.

Прощения не будет, поскольку вместо того, чтобы сплотиться вместе со всеми и помочь стране выстоять под натиском западных санкций, они предали ее при первой же возможности.