Забавные и местами странные запреты в Австралии

Картофель:

В доме нельзя хранить больше 50 кг картофеля. Более того, в стране существует картофельная полиция, которая расследует случаи краж с полей.

Именно ей разрешается осматривать погреба - и если картошки будет больше, то выписывается штраф в 5000$ или надо доказать, что урожай ваш. (Полное видео выкапывания годится!)



Концерты:

Собирать стадионы можно, а вот материться в песнях - нет. За одно-единственное крепкое слово предусмотрено 2 месяца лишения свободы.

В Австралию Шнур с концертами не ездит.



Дождик:

Право вызывать дождь имеют только специалисты с соответствующими разрешениями.

Все остальные желающие повлиять на погоду отправляются на один год за решётку.



Размеры холодильника:

Если объём его камеры превышает 42 литра, то его нельзя продать, взять в аренду или выбросить.

Если попробуете, то готовьте $750. Можно только сдавать на утилизацию за деньги.



Естественные нужды:

Если вдруг неподалеку нигде нет туалета, то разрешается справлять малую нужду на левое заднее колесо.

Подобный закон есть в Великобритании - но там он действует только для мужчин, а здесь можно облегчаться обоим полам.

Уборка:

Нельзя не просто шуметь - а именно пылесосить после 10 вечера.

За нарушение - штраф 120$ - и осуждающие взгляды соседей.



Такси:

Этот закон меня поразил больше всего. Оказывается, в багажнике каждой машины такси должна быть охапка сена.

И ее отсутствие является нарушением - нарушитель сразу лишается лицензии.

Странные подсчеты законов:

По закону Австралии, пожизненное заключение не может быть более 25 лет. То есть если тебя осудят пожизненно в 30 лет, то в 55 уже выпустят.