Забавные и местами странные запреты в Австралии

Картофель:
В доме нельзя хранить больше 50 кг картофеля. Более того, в стране существует картофельная полиция, которая расследует случаи краж с полей.
Именно ей разрешается осматривать погреба - и если картошки будет больше, то выписывается штраф в 5000$ или надо доказать, что урожай ваш. (Полное видео выкапывания годится!)
Концерты:
Собирать стадионы можно, а вот материться в песнях - нет. За одно-единственное крепкое слово предусмотрено 2 месяца лишения свободы.
В Австралию Шнур с концертами не ездит.
Дождик:
Право вызывать дождь имеют только специалисты с соответствующими разрешениями.
Все остальные желающие повлиять на погоду отправляются на один год за решётку.
Размеры холодильника:
Если объём его камеры превышает 42 литра, то его нельзя продать, взять в аренду или выбросить.
Если попробуете, то готовьте $750. Можно только сдавать на утилизацию за деньги.
Естественные нужды:
Если вдруг неподалеку нигде нет туалета, то разрешается справлять малую нужду на левое заднее колесо.
Подобный закон есть в Великобритании - но там он действует только для мужчин, а здесь можно облегчаться обоим полам.
Уборка:
Нельзя не просто шуметь - а именно пылесосить после 10 вечера.
За нарушение - штраф 120$ - и осуждающие взгляды соседей.
Такси:
Этот закон меня поразил больше всего. Оказывается, в багажнике каждой машины такси должна быть охапка сена.
И ее отсутствие является нарушением - нарушитель сразу лишается лицензии.
Странные подсчеты законов:
По закону Австралии, пожизненное заключение не может быть более 25 лет. То есть если тебя осудят пожизненно в 30 лет, то в 55 уже выпустят.
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