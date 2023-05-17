Странные для нас законы в ОАЭ, о которых надо знать туристу

Все эти запреты закреплены на законодательном уровне.

Нельзя кормить бездомных кошек, собак и птиц. Наказание за это может достигать 500 дирхам (в переводе на рубли - около 11000р.). Плюс если вас поймали на территории жилого комплекса - компания-застройщик может еще приплюсовать сверху свой штраф - и это будет абсолютно законно!

Нельзя использовать мак и маковые семена, в том числе кулинарный мак. Нельзя его ввозить и вывозить из страны, хранить и продавать. Никаких вам булочек с маком! Мак популярен в индийской кухне, потому если вы будете лететь из индии, например, то проверьте свои съедобные сувениры на предмет мака.Штраф в зависимости от количества, вплоть до тюрьмы.

Нельзя обижать людей, называя их глупыми. За речью следим! Любой ваш собеседник, посчитавший себя обиженным, может обратиться в суд. Переписка в мессенджерах тоже считается. Был прецедент: девушка подала в суд на своего парня, предъявив лишь переписку в вотсапп. Парню вынесли штраф 22000 дирхам (440 тыс.руб) и 60 дней в тюрьме.

Грязную могут остановить на дороге и выписать штраф, а если она стоит на парковке - то вначале положат бумажку с вежливым предупреждением, а если не помоешь - через пару дней придет штраф 500 дирхам (11000 руб)

В ОАЭ нельзя ввозить любые секс-игрушки (даже свои и бу), и наборы для покера. На границе изымут и начнут проверять всё.

Если увидите автомобильную аварию - проходим, не задерживаемся