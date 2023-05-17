Жирное и жареное: что едят жители Австралии, две трети которой страдают от избыточного веса

Автор блога Марина Ершова на платформе Дзен исследовала феномен ожирения австралийцев. По ее словам, большое количество плантаций с разнообразными овощами и фруктами - еще не показатель здорового образа жизни австралийцев.

Вообще ситуация сложилась совсем в другую сторону. Австралийцы не очень-то любят растительную пищу. И полнота у многих такая, что вынуждены ходить с колясками и держаться за них, так как им трудно перемещаться со своим весом.

Секрет нездорового вида, считает блогер, в их рационе. Что именно едят австралийцы? Как выяснила автор, они очень любят жареную еду - жарят все, что можно.

В этом списке - жареные куриные отбивные с сыром. При этом курицу в панировке жарят исключительно на сливочном масле, затем покрывают томатной пастой. А сверху кладут еще и огромное количество сыра, и опять жарят - уже на гриле.

В супермаркетах можно купить и готовые отбивные в панировке, которые остается лишь поджарить и покрыть сыром.

Национальное блюда Австралии - пироги. Они бывают как с мясной начинкой, так и сладкими - в виде кексов. Блогер призналась, что однажды попыталась приготовить пирог и была в шоке от рецепта.

В частности, туда идут маргарин и сливочное масло, много сахара и сиропа, а также меда. Плюс орехи и ваниль. А еще сметана, яйца - в общем, больше суточной нормы калорий.

По словам автора, вкус получился неплохим - похожим на вареную сгущёнку либо конфеты «коровка». Но не есть же такое калорийное блюдо каждый день, а австралийцы лакомятся, хотя это очень жирно и сладко.

Помню, как австралиец ел, нахваливая свой рецепт. И после плотного перекуса пошел пить таблетки для пищеварения - от изжоги и других проблем с желудком, вызванных нездоровым рационом, - поделилась блогер.

И раскрыла секрет приготовления еще одного австралийского блюда - «дагвудская собака». Это - когда жирную сосиску на палочке обмакивают в пшеничное тесто, потом жарят во фритюре и едят с сырным соусом.

Даже по наличию продуктов в супермаркетах можно сделать выводы о пищевых приоритетах местных жителей: ореховые, шоколадные, консервированные овощи и супы, соусы к блюдам и салатам, которые полезного ничего не содержат.

На прилавках также можно найти различные сыры, полуфабрикаты, колбасы, мучные изделия, печенья. Большие упаковки чипсов, огромные банки йогуртов с сахаром, карамельные, шоколадные допинги. Самые маленькие плитки шоколада - по 200 г, а самые популярные - по 300 г и больше.