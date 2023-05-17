Женщина из США, поссорившаяся с бывшим мужем, протаранила его машину

После возникшей ссоры муж, ехавший на машине, подвергся нападению.
Экс-супруга, которая уселась за руль другого автомобиля, пустилась в погоню за мужчиной и, догнав его, протаранила машину жертвы.
Хуже всего то, что вместе с автомобилистом в машине находились ещё и дети шести и девяти лет.
Никто не пострадал, хотя транспортные средства получили некоторые повреждения.
Полиция задержала 38-летнюю Бриджит Джонсон и предъявила ей несколько обвинений.
Женщина признала свою вину, а также тот факт, что в момент нападения на бывшего супруга она была в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
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