Женщина из США, поссорившаяся с бывшим мужем, протаранила его машину

После возникшей ссоры муж, ехавший на машине, подвергся нападению.

Экс-супруга, которая уселась за руль другого автомобиля, пустилась в погоню за мужчиной и, догнав его, протаранила машину жертвы.

Хуже всего то, что вместе с автомобилистом в машине находились ещё и дети шести и девяти лет.

Никто не пострадал, хотя транспортные средства получили некоторые повреждения.

Полиция задержала 38-летнюю Бриджит Джонсон и предъявила ей несколько обвинений.

Женщина признала свою вину, а также тот факт, что в момент нападения на бывшего супруга она была в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.