Художник из Англии использовал пишущую машинку, чтобы нарисовать Мону Лизу

Вот только 26-летний Джеймс Кук, художник из Эссекса (Англия), уверен, что машинки рано предавать забвению.

Они могут пригодиться для творчества. Мужчина собрал коллекцию из 70 пишущих машинок, благодаря которым воссоздаёт копии известных шедевров.

Смысл такого искусства в том, чтобы печатать буквы и знаки на белом листе в определённых местах, получая очередную картину.

На сей раз Джеймс Кук нарисовал копию портрета Моны Лизы, используя в основном латинские буквы M, O, N и A (по вполне понятной причине).

Наложив слоями буквы и знаки друг на друга, художник может гордиться — его замысловатая копия шедевра Леонардо да Винчи привлекла к себе немало внимания любителей всего необычного.