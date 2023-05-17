Дачники объяснили, почему кабачки гниют на грядке и можно ли что-то с этим сделать

Гниль на плодах развивается при чрезмерном количестве влаги. В дождливую погоду от полива кабачков лучше отказаться.

Причиной гниения может быть высокая густота посадок, которой кабачки не выносят. Им нужно свободное пространство.

При посадке растений нужно следить за тем, чтобы между ними было расстояние как минимум полметра.

Возможно, проблема заключается в недостатке питательных веществ. Чаще всего кабачкам не хватает бора, в таких случаях вносится подходящее удобрение.