«Ленивая» невеста возмутила жениха тем, что не хочет быть на свадьбе накрашенной

Жених уверен, что это непростительное проявление лени — девушке просто неохота искать визажиста и уж тем более не хочется прикладывать усилия, чтобы накраситься самостоятельно. А могла бы и постараться в честь такого события.

Рассердившись на жениха, дама посоветовала ему купить куклу, нанести ей макияж и жениться на ней. После чего невеста собрала вещи и уехала к родителям. Теперь она не отвечает на звонки и сообщения жениха.

Пользователи соцсетей хвалят решительную девушку и надеются, что ей хватит сил на то, чтобы действительно окончательно расстаться с женихом.

Некоторые люди иронично спросили нашего героя, не собирался ли и он тоже накраситься на свадьбу, чтобы выглядеть презентабельнее.

А то невеста с макияжем и некрасивый ненакрашенный жених — это странное сочетание.