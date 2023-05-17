Из всех диких племён на Земле племя Сури – одно из самых поразительных и завораживающих

У этого племени – своя система верований, во главе которой – прославление главного небесного божества по имени Туму. Но это не религия и не культ.
Единственный способ выйти на контакт с Туму – посредством медиума, его называют Комору. Медиум становится мостом между племенем и божеством, он же приносит своим соплеменникам дождь и фертильность.
Предположительно, на юго-западе Эфиопии численность Сури составляет около 34.000 людей. Это одно из самых многочисленных племён в нашем списке. Но кое-что им всё же угрожает.
Нередки ожесточённые столкновения Сури с соседями по территории, а также конфликты с правительством, для кого племя – нецивилизованные дикари.
И хоть у нас нет с Сури конфликтов, от их земли лучше держаться подальше! Кто знает, как отреагирует Туму на вторжение.
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