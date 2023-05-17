Дачники рассказали, как приготовить подкормку из яичной скорлупы, которая увеличит урожай в разы

Некоторые из них вносят измельченную скорлупу в почву, чтобы обогатить ее питательными веществами.

Но куда лучших результатов можно добиться с помощью настоя на основе скорлупы, перемолотой в порошок.

50 г измельченной яичной скорлупы нужно залить литром горячей воды и настоять неделю, периодически перемешивая.

Затем концентрат разбавляют 3 литрами воды и поливают грядки. Подкормка подойдет для большинства растений, включая корнеплоды, капусту, перец, томаты и баклажаны.