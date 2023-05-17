Цветоводы объяснили, как ухаживать за петунией, чтобы она сохранилась до весны

На зиму растение нужно внести в помещение и следить за тем, чтобы температура воздуха не опускалась ниже 10 градусов.

Влажность нужно поддерживать на уровне 70%, поскольку петуния не любит сухой воздух. В помещении не должно быть жарко.

Поливать растение зимой нужно не слишком сильно. Главное, чтобы грунт не пересыхал и не трескался.

Подкормки в зимнее время петунии не требуются. Но есть риск развития заболеваний, этот момент нужно контролировать.