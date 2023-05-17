Дачники рассказали, что положить в лунку с севком, чтобы лук завалил урожаем

Если предварительная подготовка грядок к высадке огородных культур не проводилась, в лунку стоит добавить мочевину.
В каждую лунку следует положить по половине чайной ложки подкормки, которая станет отличным источником азота.
Хорошие результаты дает внесение в лунки под лук-севок перепревшего компоста – одной из лучших питательных подкормок.
При использовании компоста в каждую лунку нужно класть по горсти удобрения.
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