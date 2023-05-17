Наводнение в Италии: пять человек погибли

Пять человек погибли и несколько пропали без вести после проливных дождей, вызвавших наводнение в северной части итальянского региона Эмилия-Романья, заявили официальные лица.

Около 5000 человек были эвакуированы, некоторых пришлось спасать с крыш на вертолете.

Власти сообщают, что 14 рек вышли из берегов, затопив 23 города.

Мэр Равенны заявил, что его город теперь «неузнаваем».

Гран-при Эмилии-Романьи F1 в эти выходные был отменен.

Обсуждения в среду между местными властями и организаторами гонки в Имоле пришли к выводу, что мероприятие не может состояться.

«Вероятно, это была худшая ночь в истории Романьи», — заявил мэр Равенны Микеле де Паскаль итальянской общественной телекомпании RAI.

«Равенну невозможно узнать из-за нанесенного ей ущерба».

Мэр близлежащего города Форли Джан Лука Заттини заявил, что его город «стоит на коленях, опустошен и страдает от боли», сообщает информационное агентство AFP.

В городе Чезена жители забрались на крыши и ждали, пока их спасут на вертолете или лодке.

В Кастель-Болоньезе мэр назвал ситуацию «катастрофической», сообщает итальянская корреспондент Би-би-си София Беттиза.

Мэр добавил, что тысячи людей, живущих в одноэтажных домах также, нуждаются в спасении.

В настоящее время в городе нет электричества, добавляет наш корреспондент, а в некоторых районах невозможно измерить количество осадков, потому что их количество превысило то, что могли зафиксировать приборы.

Люди прячутся в спортзалах и школах Эмилии-Романьи.

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони провела кризисное совещание с представителями гражданской защиты.

Наводнение, вызванное проливными дождями из-за шторма Минерва, последовало за неделями сильной засухи на севере Италии, сказал ведущий BBC.

В ближайшие дни в регионе ожидаются новые дожди.