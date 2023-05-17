Легко и просто: какие проверенные методы помогут в считанные минуты избавиться от сорняков на огороде

Сорняки - то, что досаждает каждому дачнику. Некоторые в деле борьбы с вредными растениями даже прибегают к радикальной химии. Хотя есть проверенные и совершенно безвредные способы избавления от сорняков. Это - соль и уксус.

Чтобы приготовить раствор, который поможет решить такую проблему, надо взять 4 л уксуса, полстакана соли, несколько капель жидкого моющего средства (для прилипания). Все перемешать.

Лучше всего применять такой раствор в жаркие солнечные дни, когда дождь не ожидается - по крайней мере, в ближайшие сутки. Опрыскав сорняки поутру, к концу дня можно уже рассчитывать на результат.

Но, учитывая, что такой раствор способен убить все растения, к его использованию следует подойти с осторожностью. Также надо знать, что она вымывает из грунта питательные вещества, потому ее лучше применять в таких местах, как дорожки, внутренние дворики - короче там, где нету культурных посадок.

Для обработки сорняков эффективно использовать 15-20%-й уксус. Если взять 5%-й, тогда может понадобиться повторная обработка.