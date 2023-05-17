Врач Аюпова рассказала о проблемах со здоровьем у Долиной

Врач-косметолог Татьяна Аюпова, гляда на внешность 67-летней исполнительницы Ларисы Долиной, заявила в интервью Blitz+, что ее здоровье вызывает опасения.

Специалист заострила внимание на внушительных мешках под глазами Долиной. По мнению медика, артистка сильно сдала в последнее время.

По мнению эксперта, Долина в своем солидном возрасте - адепт хирургии и косметологии, но против возраста и тонкой кожи под глазами все бессильно.

Доктор предположила, что виной мог стать и напряженный рабочий график исполнительницы.

Аюпова не забыла и про то, что отеки под глазами - один из признаков серьезных проблем со здоровьем.