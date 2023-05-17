Нетипичная посадка томатов без внесения подкормок и копания лунок: быстро, просто, удобно

Первый этап - подготовка теплицы. Тщательно вымываем и обрабатываем перед посадочными работами.

Потом намечаем посадочные места, просто наметки делаем, а не копаем лунки.

Как делают по традиции: роют ямки заранее, в них закладывают компост и подкормки, вставляют туда саженцы и присыпают грунтом.

Чтобы упростить себе задачу и не тратить много времени на посадки, заранее озаботьтесь о создании плодородной рыхлой почвы, с осени, хорошенько ее удобрив, улучшив состав и качество.

Теперь в намеченные места высаживаем рассаду, просто немного разгребая землю одной рукой, второй вставляя в нее растение и тут же присыпая землю обратно.

Последний шаг - мульчирование. Укладываем слой мульчи вокруг саженцев, подойдет свежескошенная трава.

Она будет прогревать помидоры, пока на улице не потеплеет, а потом превратится в отличное удобрение. Важный момент: не нужно размещать мульчу вплотную к саженцу.

Отступаем 10 см от стебля и там формируем слой мульчи. Остается только полить рассаду - и дело с концом.