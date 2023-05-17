Что делать, если с крыжовника осыпаются листья и ягоды: дачники подсказали, как спасать кусты

Одно из самых распространенных заболеваний кустарника – ржавчина. На листьях появляются пятна, которые постепенно увеличиваются. В итоге куст может погибнуть. Бороться с болезнью нужно препаратом «Оксихром».
Коричневые пятна и белый налет на листьях указывают на развитие септориоза. Это заболевание можно предотвратить профилактической обработкой «Фитоспорином-М».
Альтернариоз – не менее опасное заболевание, при котором на побегах появляются желтые пятна, а ягоды становятся кислыми и деформируютя.
От заболевания спасут фунгициды «Квадрис», «Браво», «Ордан», но проводить обработку можно не позднее чем за несколько недель до сбора урожая.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__