Что делать, если с крыжовника осыпаются листья и ягоды: дачники подсказали, как спасать кусты

Одно из самых распространенных заболеваний кустарника – ржавчина. На листьях появляются пятна, которые постепенно увеличиваются. В итоге куст может погибнуть. Бороться с болезнью нужно препаратом «Оксихром».

Коричневые пятна и белый налет на листьях указывают на развитие септориоза. Это заболевание можно предотвратить профилактической обработкой «Фитоспорином-М».

Альтернариоз – не менее опасное заболевание, при котором на побегах появляются желтые пятна, а ягоды становятся кислыми и деформируютя.

От заболевания спасут фунгициды «Квадрис», «Браво», «Ордан», но проводить обработку можно не позднее чем за несколько недель до сбора урожая.