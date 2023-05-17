Дачники назвали неожиданные последствия посадки разных сортов картофеля на одну грядку

20:51 2023-05-17

Некоторые дачники по незнанию или ради эксперимента сажают на одной грядке картофель разных сортов. Последствия оказываются неожиданными.

Особенно опасны такие действия для сортового картофеля, ведь во время сбора урожая он перемешается с другими сортами.

В результате такой совместной посадки сортовой картофель вырождается, а это приведет к снижению качества и объема урожая.

Если дачник посадил разные сорта картофеля, ему будет сложно разобраться, какой из них ранний, а какой нужно выкапывать позже.

К тому же из-за болезней и вредителей картофеля могут возникнуть проблемы с хранением урожая.

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