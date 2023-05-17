Дачники назвали неожиданные последствия посадки разных сортов картофеля на одну грядку

Особенно опасны такие действия для сортового картофеля, ведь во время сбора урожая он перемешается с другими сортами.

В результате такой совместной посадки сортовой картофель вырождается, а это приведет к снижению качества и объема урожая.

Если дачник посадил разные сорта картофеля, ему будет сложно разобраться, какой из них ранний, а какой нужно выкапывать позже.

К тому же из-за болезней и вредителей картофеля могут возникнуть проблемы с хранением урожая.