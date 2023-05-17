Дачники рассказали, какое растение нужно посадить на участке, чтобы выгнать вредителей навсегда

20:57 2023-05-17

На любом дачном участке есть вредители, которые атакую огородные культуры и портят урожай. Но избавиться от них можно с помощью единственного растения.

Это обычная лаванда, содержащая эфирные масла, которые отпугивают большую часть насекомых-вредителей.

Лаванды боятся морковная муха, капустная блошка, муравьи. Если посадить ее на участке, обрабатывать его химией от вредителей не придется.

Для достижения такого эффекта достаточно всего нескольких кустиков лаванды. И цветы пригодятся не только на даче.

Если лаванду срезать и высушить, а затем сложить в тканевый мешочек и оставить в шкафу, можно навсегда забыть о моли в доме.

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