Дачники рассказали, какое растение нужно посадить на участке, чтобы выгнать вредителей навсегда

Это обычная лаванда, содержащая эфирные масла, которые отпугивают большую часть насекомых-вредителей.
Лаванды боятся морковная муха, капустная блошка, муравьи. Если посадить ее на участке, обрабатывать его химией от вредителей не придется.
Для достижения такого эффекта достаточно всего нескольких кустиков лаванды. И цветы пригодятся не только на даче.
Если лаванду срезать и высушить, а затем сложить в тканевый мешочек и оставить в шкафу, можно навсегда забыть о моли в доме.
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