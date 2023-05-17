Цветоводы рассказали, как нельзя поливать комнатные растения: многие совершают эту ошибку

Растения ни в коем случае нельзя поливать водой, только что набранной из крана. Это крайне негативно подействует на них.

Очень часто после такого полива на листьях появляется белый налет, и цветок медленно погибает.

Необходимо всегда отстаивать воду, чтобы из нее испарились вредные вещества, и только потом поливать этой водой цветы.

Опытные цветоводы знают еще один секрет. Водопроводная вода содержит щелочь, вредную для растений. Убрать ее поможет добавление янтарной кислоты.