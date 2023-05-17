Как навсегда отвадить долгоносика от грядок с клубникой: дачники назвали простой способ

Лучший способ борьбы с долгоносиком – это профилактика. Для нее потребуется одно из самых дешевых аптечных средств – йод.

Нужно набрать полное ведро воды и влить туда половину чайной ложки йода, а потом все хорошенько перемешать.

Состав от долгоносика готов, можно переливать жидкость в пульверизатор и идти опрыскивать кусты.

Если йода под рукой не оказалось, можно использовать вместо него чеснок. Зубчики нескольких головок следует нарезать, залить ведром воды, настоять два дня, и использовать настой для опрыскивания.