Как навсегда отвадить долгоносика от грядок с клубникой: дачники назвали простой способ

Лучший способ борьбы с долгоносиком – это профилактика. Для нее потребуется одно из самых дешевых аптечных средств – йод.
Нужно набрать полное ведро воды и влить туда половину чайной ложки йода, а потом все хорошенько перемешать.
Состав от долгоносика готов, можно переливать жидкость в пульверизатор и идти опрыскивать кусты.
Если йода под рукой не оказалось, можно использовать вместо него чеснок. Зубчики нескольких головок следует нарезать, залить ведром воды, настоять два дня, и использовать настой для опрыскивания.
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