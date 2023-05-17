Опытная дачница рассказала, как чайный пакетик помогает при выращивании моркови

Сначала несколько слов о подготовке семян, самые важные моменты.

Семена моркови просто не взойдут, если не сделать все необходимые шаги. Из-за эфирных масел в составе всхожесть сильно замедляется.

Ускорить дело можно так. В тканевый мешок помещаем семена. Берем два стакана: с холодной и с горячей водой.

Семена по очереди погружаем в эти стаканы на несколько минут, делаем так раза три. Потом посевной материал замачиваем в стимуляторе (Эпин, Циркон, НВ-101). Промываем и сушим.

Что дальше? Теперь пригодится чайный пакетик. Нужен всего один, он поможет сделать посев мелких семян моркови. Спитый чайный пакетик раскрываем, просушиваем содержимое.

Смешиваем заварку с семенами, высеваем в грядку щепотками вместе с чаинками в подготовленные заранее борозды, соблюдая расстояние между посадками в 5 см.

Грядку перед этим проливаем водой. Последний этап - присыпать семена землей. Точно также высаживают семена, смешивая с песком.

Но песок не всегда найдется поблизости, а вот чай под рукой есть всегда. Посадки будут равномерными, которые дадут хорошие всходы, необходимость прореживания при этом отпадает.