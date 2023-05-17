Опытные дачники объяснили, почему на смородине нет ягод и что с этим делать

Такое случается из-за атак вредителей и развития болезней. В некоторых случаях помогают опрыскивания, но иногда спасти кусты уже невозможно. Например, при махровости смородины растения нужно выкопать и сжечь.

Отсутствие ягод на смородине может быть связано с недостатком тех или иных веществ. Перед началом сезона следует подкормить кусты составом с азотом.

Во время цветения такую подкормку повторяют, а на этапе образования завязей проводят ее еще раз. Перед самыми заморозками вносятся калийные удобрения.

Смородина не будет плодоносить, если ей не хватает света. Это нужно учитывать при выборе места для посадки кустов.