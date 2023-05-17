Агрономы объяснили, как точно определить кислотность почвы на участке по сорнякам

Определить его достаточно просто, нужно только присмотреться к сорнякам. Если на участке растут мох, хвощ, щавель, дикая мята, подорожник, значит, почва кислая.

Если большинство сорняков – это мать-и-мачеха, одуванчик, пырей, полевой осот и мокрица, вы имеете дело со слабокислым грунтом.

На нейтральной почве прекрасно себя чувствуют крапива, пастушья сумка, чистотел, цикорий и сныть.

Кислотность грунта можно определить по цвету свекольной ботвы. Если она зеленая, почва нейтральная, а если листья полностью красные – кислая.